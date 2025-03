Metropolitanmagazine.it - Le riprese del sequel di “La Passione di Cristo” di Mel Gibson inizieranno quest’estate negli studi di Cinecittà

L'attesissimo sequel di Mel Gibson, intitolato "La Resurrezione di Cristo", inizierà le riprese ad agosto presso gli studi di Cinecittà di Roma, ha annunciato l'amministratore delegato Manuela Cacciamani. Cacciamani, in un'intervista con Il Sole 24 Ore, ha dichiarato che Gibson e Icon Productions hanno fissato l'inizio delle riprese ad agosto per il seguito del suo blockbuster biblico del 2004 "La Passione di Cristo", che è diventato il film indipendente con il maggior incasso di tutti i tempi. Variety aggiunge che "The Resurrection" inzierà la produzione nell'estate del 2025. La nuova struttura dello studio 22 di Cinecittà fungerà da hub principale del film. Come per La Passione, che è stato anch'esso girato a Cinecittà, "Resurrection" verrà girato nell'antica città di Matera nel sud Italia.