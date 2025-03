Ilrestodelcarlino.it - Le radici di Rekeep : "Popolari con orgoglio. Amore per le nostre terre"

Il Resto del Carlino celebra i suoi 140 anni di storia di cui tanti passati al fianco di, il principale gruppo italiano nel settore dell’integrated facility management che di anni ne ha qualcuno in meno, ’solo’ 87. "È un onore poter festeggiare con il giornale la prestigiosa e lunga storia del quotidiano costellata da grandi successi e animata da valori che da sempre apprezziamo e condividiamo– spiegano dal Gruppo –: tra tutti, in primis, il grande rispetto per un’informazione libera e verificata, fondamentale in un momento storico come quello attuale in cui, di fronte a un flusso di informazioni sempre più vasto e variegato, è sempre più difficile riuscire a distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è". A sottolinearlo è Claudio Levorato, presidente diche, con la propria sede centrale a Zola Predosa ha in comune con Il Resto del Carlino anche le propriegeografiche: "Al Carlino ci unisce, innanzitutto, l’e l’attaccamento alla nostra terra: l’Emilia-Romagna e Bologna – tiene a sottolineare Levorato –.