Cultweb.it - Le parole di Adolescence spiegate facile: cosa vuol dire incel, manosfera e 80/20?

Leggi su Cultweb.it

La serie Netflix, la più vista sulla piattaforma, ha acceso il dibattito su alcuni fenomeni sociali legati al mondo digitale e alla cultura giovanile. Creata da Jack Thorne e Stephen Graham (anche nel cast) etta da Philip Barantini, è un intenso dramma psicologico che esplora temi come misoginia e bullismo online. La storia è quella di Jamie, un tredicenne arrestato con l’accusa di aver ucciso una compagna di scuola. Attraverso dialoghi serrati, sequenze memorabili come quella del terzo episodio, e una regia innovativa in piano sequenza,mette in luce l’impatto delle dinamiche sociali digitali sulle nuove generazioni, utilizzando concetti comee la regola dell’80/20, che meritano un approfondimento.Ascolta “Perché tutti parlano di?” su Spreaker.