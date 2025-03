Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Barford, ringhio vincente. Grant entra e dà gas. Winston regala dosi di talento e bellezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Jaylen(24 minuti, 2/5 da 2, 3/10 da 3, 2/2 t.l., 1 p.r., 2 assist, 15 punti) Inizia sparacchiando, poi sale in cattedra nell’ultimo quarto e segna le due triple che scavano il solco. In difesa è una garanzia e si sa, ma non va mai dato per scontato, perché di guardie che ringhiano così ce ne sono poche in giro. Voto 7. Cassius(27 minuti, 3/8 da 2, 2/4 da 3, 2/2 t.l., 2 rimbalzi, 5 assist, 1p.p., 1p.r., 14 punti). Una caramella di qua, un’altra di là. Rende più dolce l’approdo tra le migliori otto d’Europa con la sua solita dose di. Voto 7. Kwan CHEATHAM (20 minuti, 4/8 da 2, 0/4 da 3, 2/2 t.l., 3 rimbalzi, 1 pp., 10 punti) Mister ‘morbidone’ ha uno sprazzo importante nel terzo quarto, ma anche qualche passaggio a vuoto in difesa e gli andrebbe detto che non è obbligatorio tirare ogni volta che si riceve palla.