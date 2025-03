Tpi.it - Le migliori scuole di inglese a Torino: ecco quali sono

è da sempre una città vivace, a livello economico come culturale. Due elementi che sovente vanno di pari passo, intrecciandosi a vicenda, a fronte di standard d’eccellenza tanto per le aziende che per i professionisti.Tra le competenze più richieste ciquelle linguistiche, a cominciare dalla conoscenza dell’idioma più utilizzato al mondo per comunicare: stiamo parlando naturalmente dell’lepiù valide nel capoluogo piemontese? Ce nediverse e oggi proponiamo una panoramica delle 3 che appaiono a nostro avviso più valide.MyES: l’insegnamento dell’secondo My English SchoolMyES, ovvero My English School, rappresenta uno dei network più all’avanguardia nell’insegnamento dell’, in Italia e all’estero. C’è però da dire che, pur trattandosi di una realtà di respiro internazionale, è “made in Italy”: pensata appositamente per chi desidera apprendere l’avendo come base il contesto italiano, senza rinunciare ad approfittare di opportunità, personali e professionali, fruibili in tutto il mondo.