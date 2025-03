Linkiesta.it - Le migliori competenze si sviluppano attraverso le difficoltà desiderabili

Andre ha impiegato sei anni per farsi strada nel suo lavoro: chef in seconda di una steakhouse a tre stelle Michelin. È il livello immediatamente sotto quello dello chef de cuisine, il capo della brigata. La retribuzione è ottima, ma è stato il lavoro in sé per sé a portarlo fin lì. Il responsabile della preparazione – la persona che gestisce tutto il lavoro di preparazione dei cibi in cucina e che praticamente lavora per Andre – lo vede aggirarsi sul retro del ristorante pronto a iniziare la giornata, Red Bull in mano: «Bevuto troppo, chef?», dice ridacchiando.All’ingresso prendono strade separate e Andre si dirige verso l’ufficio per controllare gli appunti del direttore e mettere a punto la sua lista di preparativi per la giornata. Fa il giro della sala da pranzo accendendo tutte le luci e si guarda bene intorno per controllare il lavoro degli addetti alla chiusura e alle pulizie della sera prima.