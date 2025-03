Ilfattoquotidiano.it - “Le mie labbra sono così perché mi sono affidata alla persona sbagliata che mi ha iniettato silicone. Non è un capriccio estetico recente, eppure c’è sempre chi scrive”: parla Laura Cremaschi

“Quando ero molto giovane, come molte ragazze, ho fatto delle punturine alle. Purtroppo non migiusta e mi è statoun materiale non riassorbibile, probabilmente”: queste le parole di, conosciuta per la partecipazione al programma Avanti un Altro e influencer. Va premesso che illiquido è vietato in Italia dal 1992.“Con il tempo si è spostato, si è modificato e oggi mi porto addosso le conseguenze”, ha aggiunto l’influencer che ha poito della sofferenza che le provocano i continui attacchi social: “Non è un effetto voluto o un, è qualcosa che fa parte di me da oltre 15 anni.ogni volta che pubblico un video e parlo, c’èqualcuno che”. Eha sottolineato anche di come certe offese potrebbero fare molto male a chi è più fragile di lei: “Ho raccontato esperienze serie, dolorose e profonde (si riferiscedifficoltà affrontate durante l’infanzia, ndr),c’è chi riesce solo a soffermarsi su un dettaglio del volto.