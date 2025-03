Inter-news.it - Le Mee esalta Bonny: «Inter, è al livello di Thuram»

L’è stata menzionata dall’ex agente di, Yvan Le Mee. Il procuratore ha affermato che l’attaccante, in futuro, potrà arrivare ai livelli di Marcus.FUTURO CERTO – L’in attacco ha a disposizione la ‘Thula’ più Taremi per la prossima stagione, con Ange-Yoanche rappresenta uno dei possibili innesti del mercato in entrata. Con un futuro incerto per Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che vedono il loro avvenire lontano da Milano, l’agente Yvan Le Mee, a Kiss Kiss Napoli, parla del suo ex assistitoe di come possa essere facilmente accostato a Marcus: «Da ex procuratore di, non mi va tanto di parlare dell’attaccante del Parma e preferirei più concentrarmi sui miei assistiti. Posso solo dire che atecnico è un giocatore fortissimo, può essere aldi Marcus, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione.