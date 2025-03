Sport.quotidiano.net - Le interviste. Lollo: "Ci dispiace per la sconfitta . Ora dobbiamo rimboccarci le maniche»

"Ciper la, oralee guardare avanti": Lorenzo(foto) archivia così il ko rimediato dalla Robur a Foligno. Il centrocampista, rientrato dopo un lungo stop per un problema al polpaccio, e subito alle prese con un problema alla schiena (domenica era comunque in panchina) prova allora a spiegare cosa sta accadendo alla squadra. "Probabilmente sì, un po’ di personalità e di carattere ci sta mancando – ha detto a Radiosienatv –, ma per quanto la stagione non sia stata molto positiva, non è tutto da buttare. Nondimenticare che lo scorso anno eravamo in Eccellenza. L’obiettivo è centrare i play off e cercare di vincerli. Un successo rivaluterebbe l’annata. Io sono convinto che conquisteremo gli spareggi e che faremo bene, ce la metteremo tutta.