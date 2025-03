Lopinionista.it - Le canzoni in gara al Premio Amnesty International Italia 2025

Leggi su Lopinionista.it

Ci sono artisti edi vario genere ed età nella rosa dei dieci finalisti della sezione Big deldi Voci per la libertà, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musicana nell’anno precedente.In lizza quest’anno ci sono:Arisa con “Canta ancora” (Pippa / Barbera)Assalti Frontali feat. Luca D’Aversa con “Il mio nome è Lala” (D’Aversa / Mascini)Martina Attili con “Eva e Adamo” (Attili)BigMama con “La rabbia non ti basta” (Mammone / Lazzerini / Botta / Brun)Vasco Brondi con “Un segno di vita” (Brondi / Dragogna / Brondi)Dargen D’Amico con “Onda alta” (Cheope / D’Amico / Roberts / Marletta / Fazio)Ghali con “Casa mia” (Ghali / Petrella / Michelangelo)Paolo Jannacci e Stefano Massini con “L’uomo nel lampo” (Bassi / Jannacci / Massimi)Fiorella Mannoia con “Disobbedire” (Mannoia / Cheope / Simonelli / Colavecchio / Di Francesco / Simonelli)Piero Pelù con “Scacciamali” (Pelù)Le diecisono state scelte dae Voci per la libertà a partire dalle segnalazioni giunte dal pubblico e dagli addetti ai lavori.