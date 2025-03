Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Torino: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti non vogliono mollare la zona Champions, mentre I granata cercano punti per l’aritmetica salvezza.vssi giocherà lunedì 31 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta subita a Bologna, che però mantiene intatte le loro possibilità di raggiungere la qualificazione in Champions League. La squadra di Baroni è infatti sesta a quota 50 punti, a meno tre dal quarto posto., ma niente passi falsi d’ora in poi.I granata non hanno ancora raggiunto la salvezza, ma manca soltanto due punti alla matematica. La squadra di Vanoli è all’undicesimo posto con 38 punti e un vantaggio di sedici lunghezze sulla zona retrocessione.