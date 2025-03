Ilpescara.it - Lavori Terna, Giampietro (Pd): "Il problema dei bus per il liceo Da Vinci risolto solo dopo la nostra denuncia"

Leggi su Ilpescara.it

il nostro intervento polemico, Comune e Tua hanno iniziato a porre rimedio ad un quasi pasticcio sulla chiusura parziale di via del Santuario, intervenendo sulle linee 4 e 4/ per provare ad alleviare i disagi per centinaia di studenti che raggiungono ilscientifico Dadi.