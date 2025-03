Lavori sulla Roma-Fiumicino e la Roma-Civitavecchia | chiusure e percorsi alternativi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 marzo 2025 –sulle autostrade: alcuneinteresseranno in questi giorni i rami di allacciamento dell’A91e dell’A12. Gli interventi nel dettaglioNel dettaglio sul ramo di allacciamento A91/A12e sul ramo di allacciamento A12/A91, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sul ramo di allacciamento A91/A12, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 1:00 di venerdì 28 marzo, sarà chiuso lo svincolo di immissioneA12, per chi proviene daed è diretto verso/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di proseguirefino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere la rotatoria, proseguire versoper poi immettersiA12verso la SS1 Aurelia.