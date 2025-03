Ilrestodelcarlino.it - Lavori sul ponte Rio Torto. Demolizione tra 10 giorni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra una decina diladella campata centrale del viadotto sul Rio. La decisione finale affidata ad un nuovo incontro in Prefettura, presente solo il Comune di Serramazzoni, che dovrà dare il nulla osta per far giungere l’esplosivo necessario a far brillare i 35 metri della campata centrale e controllare la documentazione. Nessun detrito sarà lasciato lungo il letto del fiume. Queste le decisioni prese ieri nel vertice pomeridiano, tenutosi in Prefettura, presenti gli amministratori interessati, le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Esercito, Ausl e società che gestiscono i servizi pubblici. Non è stata fissata una data, perché da qui alla prossima settimana Anas e la ditta Nitrex di Lonato del Garda, incaricata dell’abbattimento con microcariche del manufatto, dovranno produrre tutti i documenti necessari per avere le autorizzazioni da parte dei soggetti preposti al brillamento e alladella campata.