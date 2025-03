Internews24.com - Lautaro Inter, la speranza di Zanetti: «L’obiettivo è di averlo al top per il finale di stagione! Servirà lui per…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladi: «è dial top per ildilui per.» Il pensiero del vice presidenteIn un’vista rilasciata a Tyc Sports, il vice presidente dell’, Javier, ha parlato cosi del capitano nerazzurro,Martinez.NIENTE ARGENTINA PER- «Ha sofferto? Moltissimo. Gli pesa davvero tanto perché sente profondamente il suo impegno con la nazionale argentina. Avrebbe voluto giocare contro l’Uruguay, così come questa partita, un classico mondiale. Ma sono cose che succedono. Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro. È toccato a Lauti, per fortuna non è nulla di grave come sembrava all’inizio. Oraè recuperarlo per ildi, che per noi sarà molto intenso. Tra Champions League, campionato, semidi Coppa Italia e, infine, il Mondiale per Club, ci sono ancora tantissime partite da giocare.