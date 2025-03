Ilfattoquotidiano.it - Laurea regolare? Calderone smentita in Aula dal ministero dell’Università. Opposizioni: “L’ateneo era straniero”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ una scena kafkiana, quella consumata alla Camera durante il question time in cui la ministra del Lavoro Marinaha risposto allesulla suaall’università Link Campus di Roma. “Ribadisco che tutti i titoli di studio oggetto delle insinuazioni sono pienamente legittimi e conformi alla normativa vigente, come certificato anche dall’istituto universitario”, ha assicuratodavanti al Parlamento. Peraltro senza mai entrare nel merito delle rivelazioni del Fatto Quotidiano, riportate inda Pd, M5s e Avs, definite dalla ministra “attività di dossieraggio sistematico, in violazione della legge”. E tuttavia, anche il poco che ha detto, rivendicando la legittimità dei suoi titoli, le è stato subito rinfacciato dalle. “Mentre ascoltavamo la ministra, è arrivata una risposta ufficiale da parte del“, ha esordito il deputato dem Arturo Scotto, riprendendo la parola alla ripresa dei lavori.