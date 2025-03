Thesocialpost.it - Laura Papadia strangolata dal marito Gianluca Romita a mani nude: lui poi tenta il suicidio

SPOLETO – Si chiamavala donna di 37 anni trovata morta nella sua abitazione. A confessare l’omicidio è stato il, un 47enne agente di commercio con precedenti di polizia, fermato mentre minacciava di gettarsi dal ponte delle Torri.Leggi anche: Firenze, femminicidio a Rufina: uccide la convivente e si butta dalla finestraLa confessione e l’allarme dell’ex moglieDopo aver ucciso, l’uomo avrebbe avvisato l’ex moglie, che vive in Sardegna. È stata lei a contattare i soccorsi, fornendo le generalità e l’indirizzo della vittima. La polizia ha quindi fatto irruzione in un’abitazione a Marzocca di Senigallia, dove la coppia aveva vissuto in passato, ma l’appartamento era vuoto.Nel frattempo,è stato individuato nei pressi del ponte delle Torri di Spoleto, dove avrebbe dichiarato: «Ho ucciso mia moglie».