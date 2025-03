Lettera43.it - L’attivismo di Ruffini che arriva fino ad Arcuri, la poltrona girevole in Rai e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

Più che Agenzia delle Entrate, Agenzia delle entrature: da quando ha mollato (non senza polemiche col governo Meloni) la guida dell’ente di riscossione, Ernesto Mariaè irrefrenabile. Gira ovunque, coltiva contatti, tesse la sua tela. Preparando probabilmente una discesa in campo di cui si continua a discutere. Era all’Auditorium Parco della Musica con Romano Prodi, proprio quando l’ex premier ha tirato i capelli a alla giornalista Lavinia Orefici. Si presentava il suo libro, Più uno, tanto per cambiare, visto che sta facendo il giro delle sette chiese per promuoverlo. È passato da Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 23 marzo, dove ha detto: «Io in politica? Nessuno me lo sta chiedendo. La politica la si fa, non la si decide di fare. Il mio desiderio è di esserci, di entrare in un dibattito».