Ilrestodelcarlino.it - Latte crudo? Per Burioni è troppo pericoloso e andrebbe vietato: ecco perché

Pesaro, 26 marzo 2025 – "Ilè pericolosissimo, in molti Paesi èe dovrebbe essereanche in Italia". Parola di Roberto, il virologo sentito oggi in audizione in Commissione affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge che puntano a modificare la normativa in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di. Lo stesso discorso, ha aggiunto il professore ordinario di Microbiologia e Virologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, "vale ovviamente anche per quei formaggi che non sono sottoposti a trattamenti che garantiscono l'uccisione di tutti i batteri patogeni". Il tema è caro a, tanto che il virologo ha dedicato al(e i suoi batteri) un intero capitolo del suo libro 'Balle Mortali'.