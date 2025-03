Linkiesta.it - L’Atlantic ha pubblicato gli screenshot dei piani di attacco in Yemen

Leggi su Linkiesta.it

Dopo ore di smentite, audizioni, accuse di falsificazione e dichiarazioni contraddittorie da parte dei vertici della sicurezza nazionale americana, il direttore delJeffrey Goldberg ha deciso di pubblicare le chat su Signal in cui l’amministrazione Trump discuteva i dettagli operativi dell’aereo contro obiettivi Houthi in, senza sapere che tra i membri del gruppo c’era il direttore del giornale americano.aveva deciso di non pubblicare i dettagli sugli attacchi per questioni di sicurezza nazionale, salvo poi cambiare idea dopo le smentite dei trumche hanno cercato di sminuire la portata della vicenda, negando che si trattasse di informazioni classificate. Una bugia ripetuta sotto giuramento in Senato sia dalla direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, sia dal capo della CIA, John Ratcliffe, nel tentativo di far passare il direttore delcome un bugiardo.