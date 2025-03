Ilnapolista.it - L’Atalanta sta pensando a Thiago Motta per il post Gasperini (Sportmediaset)

L’addio di Gian Pieroala fine stagione pare essere quasi certo. La dirigenza bergamasca sta facendo le sue valutazioni in questa settimane e sembra stiadi sostituirlo con, che ha da pochi giorni lasciato ilo a Igor Tudor sulla panchina della Juventus.staper la prossima stagionescrive:C’è anchenella lista dei dirigenti delper il dopoin caso di addio del tecnico.è in pole per la Roma.Percassi: «Il futuro di? È nove anni che siamo col mister, ne parleremo a fine anno»Ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Inter:«L’affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da quando esiste. In questi anni sono state fatte cose straordinarie, maa dieci giornate non era mai stata in questa posizione.