L'Asl Toscana Sud Est rafforza il suo impegno per l'inclusione e le pari opportunità

Arezzo, 26 marzo 2025 –Sud Estil suopere leIl primo appuntamento del 2025 si è aperto oggi a Grosseto con il corso di formazione “Nuovi percorsi per empowerment, benessere organizzativo, diritti e”, parte della DE&I Strategy per promuovere politiche inclusive e latà di genere Inclusione, equità e valorizzazione delle diversità sono al centro del nuovo percorso formativo delSud Est, inaugurato questa mattina, mercoledì 26 marzo, all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto. L’iniziativa si inserisce nella strategia aziendale di Diversity, Equity & Inclusion, con l’obiettivo di consolidare politiche mirate allatà di genere e alla valorizzazione delle risorse umane. Da tempo,Tse ha fatto di questi principi un pilastro delle proprie politiche aziendali, promuovendo un processo di confronto e condivisione per favorire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.