L'Argentina temeva il peggio senza Messi, ma il 4-1 al Brasile dimostra che può fare a meno di lui (La Nacion)

questa notte ha distrutto il4-1, qualificandosi aritmeticamente ai Mondiali 2026. Il ct Scaloni non poteva contare su due pilastri come Lionele Lautaro Martinez a causa di infortunio. Ma ai tifosi dell’albiceleste poco è importato, visto che la nazionale campione del mondo in carica è riuscita a battere, ancora una volta, i verdeoro.il, ma ha distrutto il4-1Laelogia la prestazione del:Battere ilva bene, ma insegnare loro come giocare a calcio, è un’altra dimensione: quella della felicità collettiva. Perché questi ragazzi, in questa indimenticabile notte di marzo 2025, hanno disegnato un quadro. Alla Coppa del Mondo 2026 difenderà il suo status di campione: qui e ora, hato ancora una volta al suo capitano, che si può anche essere felicidi lui.