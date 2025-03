Ilfattoquotidiano.it - L’Argentina demolisce il Brasile e strappa il pass per il Mondiale 2026. Sono 7 le squadre già qualificate

Poker delcontro ilnel Super clasico de las Americas valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del. Allo stadio ‘Monumental’ di Buenos Aires, casa del River Plate, l’Albiceleste s’impone per 4-1 grazie alle reti di Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone. Per i verdeoro, il gol della bandiera è di Matheus Cunha. Con la vittoria contro ilraggiunge quota 31 punti (frutto di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta) staccando così con oltre un anno di anticipo ilper il. Solo altre seigià sicuro di un post alla prossima Coppa del Mondo.Il derby sudamericano ha riservato anche momenti di tensione in campo, come prevedibile. Sta diventando virale, in particolare, lo sfottò di Leandro Paredes a Rodrygo.