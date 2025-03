Quotidiano.net - L'app Signal spiegata in modo semplice. Qual è l’unica falla nella chat del caso Goldberg

Roma, 26 marzo 2025 –è un’applicazione di messaggistica considerate tra le più sicure in circolazione in termini di protezione della privacy. Forse per questo viene utilizzata dai massimi esponenti dell’amministrazione Trump per discutere di informazioni sensibili. Il-gate ha di fatto rivelatoi fossero i piani militari degli americani in Yemen, il disprezzo verso gli alleati europei, considerati dei “parassiti”, ma ha anche certificato che non si può mai contare su una totale riservatezza quando si tratta di messaggi. Ma perché il vicepresidente americano, il segretario di Stato, il segretario della Difesa e il Consigliere per la sicurezza nazionale parlavano così liberamente (alcuni direbbero quasi sconsideratamente) su un’app di messaggistica? Cosa rendecosì sicuro rispetto ad altre piattaforme in circolazione? Come funzionaLa tutela della privacy è il principio cardine su cui si fonda l’applicazione di messaggistica.