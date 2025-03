Ilfattoquotidiano.it - L’Anm vede Mattarella: “Preoccupati per gli attacchi della politica”. Il capo dello Stato invita al dialogo col governo

La contrarietà al progetto di separazione delle carriere tra giudici e pm, ma anche la “preoccupazione per i frequentirivolti alla magistratura negli ultimi mesi” da parte del. Di questo hanno parlato i vertici dell’Associazione nazionale magistrati in un incontro con presidenteRepubblica Sergio, che mercoledì all’ora di pranzo ha ricevuto al Quirinale – insieme al consigliere giuridico Stefano Erbani e al segretario generale Ugo Zampetti – i dieci componentinuova giunta eletta a inizio febbraio. Cesare Parodi, procuratore aggiunto a Torino e presidente dell’organismo di rappresentanza delle toghe, ha esordito denunciando le aggressioni mediatiche subite da singoli magistrati per decisioni ritenute “politicizzate”: la giunta ha deciso di non citare casi specifici, ma i riferimenti sono moltissimi, dai giudici dell’immigrazione di Roma bersagliati per il caso Albania al procuratoreCapitale Francesco Lo Voi attaccato per il caso Almasri, fino al collegio che ha condannato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e addiritura alle Sezioni uniteCassazione, “colpevoli” di aver riconosciuto un risarcimento a uno dei migranti trattenuti a bordonave Diciotti.