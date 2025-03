L’analista | “Vi spiego perché la tregua nel Mar Nero stipulata da Trump e Putin penalizza l’Ucraina

Leggi su Fanpage.it

Marco Di Liddo, analista del CEsI: "Nell'accordo d cessate il fuoco non c’è alcun meccanismo che rafforzi le garanzie per Kiev né alcuna clausola che preveda conseguenze concrete in caso di mancato rispetto dell’intesa da parte di Mosca. È unapriva di strumenti di tutela per, e questo alimenta una profonda sfiducia nei confronti della gestione americana del dossier".