Lettera43.it - L’allarme dell’Upb: 1.865 miliardi di debiti verso il Fisco

L’Upb, cioè l’Ufficio parlamentare di bilancio, organi tecnico delle due Camere, ha lanciatosuidegli italiani nei confronti del. Si tratta di 1.865di euro, cifra pari al 181 per cento di quanto incassa effettivamente l’Erario. Una massa debitoria sicuramente di grandi proporzioni contro cui si rischia di poter fare sempre meno, via via che vengono annunciate sanatorie e rottamazioni delle cartelle esattoriali. Il rapporto è stato presentato a Palazzo Madama in un’audizione davanti alla commissione Finanze e Tesoro del Senato dalla consigliera di Upb Valeria De Bonis.Il rapporto: «Riscosso solo il 9,5 per cento»De Bonis ha spiegato: «A fine novembre 2024 il magazzino dei crediti affidati all’agente della riscossione ha raggiunto un incremento del 36,5 per cento rispetto alla fine del 2019.