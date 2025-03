Ilgiorno.it - Lady Gaga torna in Italia e sceglie Milano: concerto il 19 e 20 ottobre 2025 al Forum

, 26 marzo– La superstartornerà incon due date il 19 e 20all’Unipoldi Assago. Si tratta dell’unica datana prevista dall’artista pe r The Mayhem Ball Tour . “Non era nei miei piani fare un tour quest'anno ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirato ad andare avanti”. Il tour partirà da luglio a Los Angeles, con una dimensione nuova. “Questa volta abbiamo deciso dire le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo come semplicemente non è possibile fare negli stadi. E sinceramente, non vedo l'ora” ha spiegato l’artista sui social annunciando le date del tour mondiale. Il nuovo album “Mayhem” segna un ritorno alle radici pop e ribadisce cheè una maestra della reinvenzione, realizzando un album tanto audace ed eclettico quanto profondamente personale.