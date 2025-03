Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga ritorna in Italia dopo sette anni: due date nel mese di ottobre 2025

Reduce dalla pubblicazione di Mayhem,incon due appuntamenti all‘Unipol Forum di Milano, il 19 e il 20una lunga attesa,, vincitrice di 14 Grammy Awards, ha ufficialmente annunciato The MAYHEM Ball Tour, conin Nord America, Europa e Regno Unito nel corso dell’anno. Il tour supporterà il suo nuovo album MAYHEM, acclamato dalla critica e dai fan, che ha debuttato al #1 della Billboard 200. Lesegnano il ritorno diindi attesa, e sono parte del tour “The MAYHEM Ball”, che supporta l’omonimo album pubblicato il 7 marzo, annunciato il The Mayhem Ball Tour: doppio appuntamento inadi suoi concerti da headliner al Coachella, le residency negli stadi di Città del Messico e Singapore e lo storico concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro,darà il via a The MAYHEM Ball il 16 luglio a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena.