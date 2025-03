Lettera43.it - Lady Gaga live a Milano il 19 e il 20 ottobre 2025

Leggi su Lettera43.it

torna in Italia a sette anni esatti dall’ultima volta. La popstar americana ha annunciato il tour mondiale che accompagnerà il nuovo disco Mayhem, che la porterà a esibirsi all’Unipol Forum di Assago il 19 e il 20per due date imperdibili. «Non intendevo fare un tour dopo gli show di Singapore», ha spiegato la diva su Instagram. «L’incredibile risposta all’album tuttavia mi ha ispirato a continuare. Abbiamo scelto le arene per darmi l’opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo semplicemente impossibile negli stadi e, sinceramente, non vedo l’ora. Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come la immagino. A presto, Monsters». I biglietti saranno disponibili per i possessori di carta Mastercard dalle 12 di lunedì 31 marzo alle 22 di mercoledì 2 aprile.