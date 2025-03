Biccy.it - Lady Gaga in tour a Milano il 19 e 20 ottobre

ha appena annunciato che da questa estate partirà incon il The Mayhem Ball.La cantante toccherà sedici città fra Stati Uniti ed Europa con ben due tappe in Italia, più precisamente a, il prossimo 19 e 20. Partirà da Las Vegas (prima data 16 luglio) e andrà poi a Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Manchester, Stoccolma – poi– Barcellona, Berlino, Amsterdam, Antwerp, Lione e Parigi., le parole su Mayhem“Il nostro caos interiore è influenzato anche dal mondo che ci circonda. Questo album è come il racconto di una serie di incubi, una notte fuori piena di imprevisti, dove qualcuno ti lancia un incantesimo. Si apre con il tormento della prima traccia, che esplora il modo in cui tendiamo ad autodistruggerci, mettendoci alla prova, e si chiude con la serenità dell’ultima, segnando la fine del disordine.