Lady Gaga in concerto a Milano per due sere!

, una delle più influenti figure della musica pop con oltre 170 milioni di copie, arriva in Italia con due appuntamenti all’Unipol Forum di, il 19 e il 20 Ottobre 2025.Le date segnano il ritorno diin Italia dopo 7 anni di attesa, e sono parte del tour “The MAYHEM Ball”, che supporta l’omonimo album pubblicato il 7 marzo 2025.Un’opportunità imperdibile per i fan della popstar che ha ridisegnato i confini del pop e lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica contemporanea.I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile. Per maggiori informazioni, visita www.priceless.com/musicLa vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di giovedì 3 aprile.