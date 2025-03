.com - Lady Gaga a Milano nel 2025: tutto sui concerti del 19 e 20 ottobre all’Unipol Arena

Leggi su .com

tornerà in Italia,di, neldopo 7 anni con il “MAYHEM Ball Tour”. Ecco date, biglietti e come acquistarli.Indicetorna in Italia nelcon dueimperdibili aCome acquistare i biglietti perMAYHEM Ball Tour: il nuovo show die il nuovo album “MAYHEM”: perché il suo ritorno in Italia è così atteso?torna in Italia nelcon dueimperdibili aha finalmente annunciato il suo attesissimo ritorno in Italia! La popstar internazionale si esibirà il 19 e 20di, nell’ambito del suo nuovo tour mondiale “MAYHEM Ball Tour”.L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo dei fan italiani, che attendono il ritorno dinel nostro Paese da ben sette anni, dopo l’ultima apparizione live nel 2018.