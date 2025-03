Anteprima24.it - Ladri di rifiuti, operazione in via Tesauro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante i significativi progressi nel contrastare il fenomeno, alcuni casi di ricerca tra i cassonetti e i sacchetti – in questo caso per i tessili – continuano a manifestarsi in diverse zone della città.Le immagini registrate questa mattina in via, nel quartiere di Pastena, documentano il lavoro degli operatori di Salerno Pulita costretti a rimuovere gli indumenti abbandonati sul marciapiede, Chiediamo a chi ha la possibilità di portare i tessili presso i nostri centri di raccolta mobile. Sabato, per esempio, saremo in via Valerio Laspro, oltre ai centri di raccolta Arechi e Fratte”.Ha chiesto Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno pulita , confermando che i controlli che vengono effettuati in collaborazione con la polizia municipale di Salerno, non si firmano per individuare e sanzionare i trasgressori, in un’azione che mira a tutelare l’igiene e il decoro della città.