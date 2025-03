Lanazione.it - Ladri di rame scatenati. Strappano tubi e grondaie dalle tettoie dei casolari

Se ilè l’oro rosso, idi campagna stanno diventando i forzieri da svuotare. Come le due abitazioni a San Paolo di Preggio, che lo scorso week end sono state prese di mira daiche, approfittando del fatto che in questo periodo non fossero abitate, hanno rubato calate edi, causando oltretutto ingenti danni. A segnalare i furti gli stessi proprietari, che sulla pagina Facebook "Amici di Preggio" hanno dato l’allarme. In un caso i malviventi sono anche entrati all’interno della abitazione mettendola a soqquadro e portando via anche il più piccolo utensile in. Scrive il signor G.M: "Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno rubato dalla mia casa lungo la provinciale 142 in via San Paolo tutte lein, causandomi gravi danni al tetto. Non è la prima volta.