Ladra degli abbracci rischia il carcere

Doppia denuncia e rischioper una 35enne comunitaria intercettata da agenti in borghese del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano nei pressi della stazione ferroviaria. La 35enne, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio tra cui quello di furto con la cosiddetta "tecnica dell’o", oltre ad aver ingiuriato i poliziotti, si è rifiutata di declinare le proprie generalità ed è stata identificata, in commissariato, a seguito di accertamento dattiloscopico di polizia scientifica. Da qui, la doppia denuncia per i reati di oltraggio a Pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni circa la identità personale. Non solo, dai controlli è emerso che la donna era destinataria di un provvedimento di foglio di via dalla città di Fabriano con provvedimento emesso dal questore di Ancona nel marzo 2024 per quattro anni.