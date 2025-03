Lanazione.it - Laboratori, degustazioni, stand: 3 giorni per assaporare tutto il gusto della Versilia

Leggi su Lanazione.it

Viareggio (Lucca), 26 marzo 2025 – Daglidei produttori locali alle eccellenze agricole del territorio versiliese. E poi show cooking,, talk e anche un’esperienza culinaria al buio, già sold out. Viareggio si prepara ad accogliere la terza edizione, a ingresso gratuito, del Food Expo, un evento che celebra l'eccellenza enogastronomicae delle zone limitrofe Dal 29 al 31 marzo 2025, il Principino Eventi si trasformerà in un vivace punto d'incontro per appassionati, operatori del settore e curiosi di tutte le età. L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 29 marzo alle 10,30 con il tradizionale taglio del nastro e un brindisi insieme ai produttori protagonistimanifestazione. Tantissimi gli eventi in programma, come il convegno sul progetto "Blue Fishers" promosso dalla Fondazione Marevivo, che mira a combattere l'inquinamento marino da polistirolo.