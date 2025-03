Sport.quotidiano.net - La Virtus sprofonda a Belgrado

(Serbia), 26 marzo 2026 - Nona sconfitta consecutiva in Eurolega e la quinta di fila tra Europa e campionato per la. La formazione di Dusko Ivanovic cade pesantemente 88-52 anche ain casa della Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic. Partenza pessima, atteggiamento da dimenticare e prestazione che dire negativa appare fin troppo riduttivo per una, mai entrata in partita. Si comincia con la V Nera senza mordente e con la Stella Rossa che mette subito in chiaro le cose: 11-1 e partita praticamente finita ancora prima di iniziare. Il resto un lungo calvario, sottolineato dalle facce scurissime dei giocatori in casacca bianconera.Non ci sono Grazulis e Tucker, lasciati a casa e destinati altrove, ma la squadra, per altro senza Diouf, non dà assolutamente segni di reazione.