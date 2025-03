Sport.quotidiano.net - La Viola avanza al Torneo. È eliminata la Sampdoria

La 75ª Viareggio Cup entra nel vivo: ieri sono stati emessi i verdetti degli ottavi di finale. e a far rumore è stata soprattutto l’eliminazione, a tavolino, dei brasiliani dell’Internacional di Porto Alegre (di cui parliamo ampiamente in cronaca per l’abbandono del campo, a Capezzano, da parte dei carioca. che hanno denunciato di avere ricevuto un “insulto razzista“). I quarti di finale domani, tutti alle 15, saranno questi: nella parte alta del tabellone Fiorentina-Imolese (al “Park” di Bagno a Ripoli) e Sassuolo-Ojodu City (al “Ricortola“ di Marina di Massa); nella parte bassa del tabellone Torino-Ternana (al “Nuovo Marconcini” di Pontedera) e Genoa-Magic Stars (al “Bibolini” di Lerici). La curiosità è che Fiorentina e Imolese si sono già affrontate nel girone mercoledì scorso (vinsero i4-1).