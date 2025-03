Lanotiziagiornale.it - “La verità giudiziaria per Santanchè arriverà, ma prima c’è un tema etico”. Parla la capogruppo M5S in commissione Giustizia della Camera, D’Orso

Si potrebbero allungare i tempi del procedimento che vede la ministra del Turismo, Daniela, accusata di truffa aggravata all’Inps. L’esponente del governo Meloni ha infatti deciso di cambiare uno dei suoi difensori.ValentinaM5S in, ritiene questa scelta didi cambiare avvocato un’ultima trovataministra per prendere tempo?“Di certo prendere tempo alla ministra conviene perché in caso di rinvio a giudizio – stando alle ultime dichiarazioni di Bignami – sarebbe accompagnata alla porta dai suoi stessi colleghi di partito. Per noi doveva lasciare il ministero nel luglio 2023, quando sono emersi particolari scabrosi su come ha trattato i lavoratori delle sue aziende e sul disinvolto utilizzocassa integrazione durante la pandemia.