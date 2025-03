Sbircialanotizia.it - La Turchia di fronte a un’opportunità storica

Leggi su Sbircialanotizia.it

Secondo la scrittrice turca Esmahan Aykol, conosciuta in Italia per i suoi celebri romanzi gialli, la situazione attuale rappresenta una grande opportunità per ladi affrancarsi dal regime oppressivo guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Tuttavia, sottolinea come i cittadini turchi debbano affrontare questa sfida autonomamente, in quanto privati di qualsiasi supporto esterno, sia . L'articolo Ladiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.