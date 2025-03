Sport.quotidiano.net - La svolta in casa dei bresciani dopo l’esonero di Franzini. Lumezzane, inizia l’avventura di mister Paci

(Brescia) Massimohato la sua avventura da allenatore del. "Sono qui con uno spirito positivo – ha esordito l’erede dell’esonerato Arnaldo–. Questa è un’avventura importante per me e per la squadra. Ho le idee chiare e voglio portare risultati, aiutando i giocatori a uscire dall’empasse dell’ultimo periodo (che ha fatto scivolare i valgobbini a +2 dai playout, mentre i playoff si sono fatti distanti 7 punti, ndr). Per riuscirci dobbiamo lavorare, ma nel momento dire ho voluto parlare ai ragazzi di, un allenatore che ha fatto la storia qui a, sia a livello tecnico sia umano. Ho ereditato una panchina prestigiosa, ma sono pronto ad assumermi le mie responsabilità".- una breve panchina alla Pro Sesto l’anno scorso, prima tra le altre la Pro Vercelli e il Pordenone - avrà a disposizione pochi giorni per preparare la sfida interna di domenica con il pericolante Caldiero.