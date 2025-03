La strigliata di Meloni a Salvini e Tajani | Diamoci una calmata se avete problemi parlatene al telefono

Leggi su Open.online

«Capisco tutto, i congressi e i sondaggi, ma è ora di darsi una». È il messaggio che Giorgiaavrebbe recapitato oggi ai co-leader di maggioranza, Matteoe Antonio, nel corso del vertice di questa mattina dedicato alla politica estera. Secondo diverse ricostruzioni di stampa, nel serrare i ranghi sulla linea su Europa, Usa e Ucraina, la premier avrebbe premuto sugli alleati per cessare il fuoco amico: quello politico. «Basta litigi a mezzo stampa, sequalcosa da dirvi, telefonatevi, parlatevi, non rispondetevi con questi toni in pubblico», avrebbe detto la premier secondo La Stampa. «È arrivata l’ora di abbassare i toni. Non dobbiamo prestare il fianco alle opposizioni su questioni cruciali come Europa, Usa e Ucraina, perché loro sono più divisi di noi e rischiamo di ricompattarli», le parole del tutto affini riportare dal Corriere.