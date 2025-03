Quotidiano.net - La storia di Aretè: come una start-up Italiana è diventata leader mondiale

Tre giovani in grado di predire l’andamento dei prezzi delle materie prime. Così si presentava alle multinazionali agroalimentari nel 2002, società che oggi opera in tutto il mondo e ha sede in Italia e Spagna. Enrica Gentile, fondatrice e ceo, è venuta a ripercorrerne laa Money Vibez Stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale che ogni mercoledì ospita un imprenditore negli studi di Bologna, Milano, Roma o Firernze per sentire dalla sua viva vocesi fa a far nascere, crescere e governare un’impresa. Enrica Gentile, Ceo & founder di Areté, durante l'intervista La lista degli ospiti è già lunga e in evoluzione. Da Emma Marcegaglia a Maurizio Marchesini e Sergio Dompè, passando per Lucia e Alberto Giovanni Aleotti di Menarini, Gianluca Pavanello di Macron, Marco Palmieri di Piquadro e molti altri.