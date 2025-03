Formiche.net - La sostenibilità al centro del futuro europeo. Una priorità per la nuova legislatura

All’alba di unaeuropea e con laCommissione ormai definitivamente insediata, l’agenda dellaemerge come un imperativo imprescindibile. Non si tratta più solo di un’opzione morale o di un approccio orientato alla reputazione aziendale, ma di una necessità strategica per il benessere del continente e la competitività delle sue economie.L’Unione europea, con il Green Deal, ha già tracciato un percorso ambizioso verso la neutralità climatica entro il 2050. Ma i risultati raggiunti fino a oggi non devono farci adagiare sugli allori: sono richieste nuove energie, idee innovative e soprattutto la collaborazione di tutti gli attori – istituzioni, imprese, e cittadini – per mantenere il ritmo necessario.In qualità di Country Manager di VINCI Energies Italia, una realtà che opera nel cuore delle infrastrutture essenziali per il Paese e per il continente, ho avuto modo di constatare come lasia una sfida importante ma anche un potente motore di trasformazione.