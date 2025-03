Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà al sindaco: "No violenza in Consiglio". Il Pd: "Protesta scomposta"

di Federico Di Bisceglie Si leva una voce, che solidarizza con il primo cittadino e ilComunale dopo la gazzarra scatenata da un gruppo di manifestanti pro-Pal che ha interrotto i lavori dell’aula durante la discussione sul documento della maggioranza legato al conflitto in Medio Oriente. LA VOCE DEL MEIS È quella di Guido Ottolenghi, presidente del Meis. "Esprimo la miaalle istituzioni ferraresi, a seguito di quanto accaduto in– scandice il numero uno dei Museo dell’Ebraismo e della Shoah – perché questi temi, così delicati e complessi, non possono essere affrontati con slogan, urli e schiamazzi. La situazione in Medio Oriente è molto delicata e approcciarla con modalità da tifoseria violenta non è il modo migliore per comprenderne tutte le sfaccettature.