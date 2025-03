Lanazione.it - La sfida dell’efficienza energetica per la scuola e il cinema-teatro: "Migliorare la loro sostenibilità"

L’iniziativa mira a sfruttare le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal ministero dell’ambiente e della sicurezza, attraverso il nuovo Conto Energia 3.0, perladegli immobili pubblici. Il Comune di Terricciola ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di società E.S.Co. (Energy Service Company) accreditate o in corso di accreditamento. L’obiettivo è individuare soggetti qualificati per la realizzazione di interventi di efficienzasu edifici comunali, senza alcun onere per l’amministrazione: laprimaria Martini (Selvatelle) e ildi Terricciola. Le E.S.Co. selezionate dovranno effettuare gratuitamente la diagnosie proporre soluzioni di efficientamento. Successivamente, una volta ottenuto il finanziamento dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), saranno responsabili della progettazione, realizzazione, collaudo, messa in esercizio e manutenzione degli impianti per l’intera durata del contratto.