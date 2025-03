Bergamonews.it - “La Scala d’Oro” di Ugo Riva, un racconto tridimensionale di potere e redenzione

Leggi su Bergamonews.it

Dal 29 marzo al 2 maggio il salone principale del Palazzo Creberg ospiterà un prezioso nucleo di sculture di Ugo, presentando al pubblico la nuova installazione Lae due opere storiche rinnovate dall’artista. Nel loggiato saranno esposti bozzetti e disegni preparatori dello scultore, che dialogheranno con un progetto fotografico di Andrea Sbardellati.La mostra, che prende il ttolo dall’installazione principale, sarà inaugurata con la prima di due aperture staordinarie dello storico palazzo – dalle 17 alle 19 -, offerte al pubblico da Fondazione Creberg. Nell’occasionesarà insignito del Premio Montale, fondato da Adriana Beverini nel 1996 per ricordare il premio Nobel per la Letteratura. Nella seconda apertura straordinaria – prevista per sabato 5 aprile dalle 15 alle 19 – l’artista sarà a disposizione dei visitatori per dialogare sulla mostra.