La Russia condanna 23 prigionieri ucraini l’accusa è di terrorismo

Laha emesso sentenze diper 23, accusandoli di. Tra gli imputati figurano 14 membri o ex membri della brigata d’élite Azov, designata dallacome gruppo terroristico, e 10 civili, di cui 9 donne e un uomo, che lavoravano come cuochi o personale di supporto. Le pene variano da 13 a 23 anni di carcere. L’organizzazione Memorial ha definito questicome “politici”, sottolineando la natura contestata di queste condanne. La vicenda arriva mentre laintensifica le sue operazioni militari: nella notte ha lanciato un attacco con droni al porto di Mykolaiv, cruciale per l’accesso dell’Ucraina al Mar Nero, e ha colpito anche Kryvyi Rih.Nel contesto di una crescente tensione, ieri gli Stati Uniti hanno raggiunto accordi separati con lae l’Ucraina per sospendere gli attacchi sul Mar Nero e contro gli obiettivi energetici di ciascuna parte, sebbene non siano ancora chiari i dettagli su quando e come questi accordi entreranno in vigore.